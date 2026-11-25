Polri Gelar Sidang Etik Kombes Chairul Anam Terkait Dugaan Makar Hari Ini

JAKARTA - Polri melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Kombes Chairul Anam (CA) terkait kasus dugaan makar penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan sidang kode etik tersebut dilaksanakan pada hari ini, Rabu (25/11/2026).

"Yang kedua, hari ini juga dilakukan sidang KKEP dengan tiga komisi KKEP terhadap Saudara CA," kata Trunoyudo, Rabu (25/11/2026).

Truno menyebut sidang etik kepada Chairul ini merupakan proses lanjutan setelah mantan Kasatgaswil Densus 88 Wilayah Jateng itu dihadirkan dalam sidang etik terhadap Brigjen Tedjo Kusumo.

"Seperti yang tadi malam sudah saya sampaikan, ini masih dalam satu kaitan dengan yang tadi malam. Tadi malam kita sudah sampaikan hari ini untuk CA sedang proses untuk pemeriksaan komisi sidang komisi kode etik Polri," ujar Trunoyudo.

Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Chairul dalam kasus ini.

"Tentu hasil pemeriksaannya pasca sidang, ada putusan kami akan sampaikan," ucapnya.