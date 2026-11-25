Polri Mendadak Tunda Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi, Ada Apa?

JAKARTA - Polri menunda sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi terkait kasus dugaan penyadapan dan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, pada hari ini, Rabu (25/11/2026).

"Maka, ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri saat ini memutuskan untuk ditunda," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri.

Trunoyudo menyebut, penundaan sidang etik tersebut lantaran faktor kesehatan dari Irjen Slamet Uliandi. Hal itu berdasarkan hasil asesmen dari Tim Kedokteran Polri dari spesialis Neurologis dan Penyakit Dalam.

"Hasil dari asesmen dan diagnosa untuk saat ini terhadap terduga pelanggar Saudara SU belum dapat dilakukan pemeriksaan sidang KKEP oleh ketua komisi dan anggota," ujar Trunoyudo.

Dengan adanya penilaian tim dokter tersebut, Trunoyudo menyatakan, Irjen Slamet Uliandi tidak bisa menjalani sidang etik baik offline maupun online.

'Baik itu sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2026 pada pasal 59 ayat 2 pada kondisi yang memang bisa dilakukan secara daring," ucap Trunoyudo.

Lebih dalam, Trunoyudo mengatakan, sidang etik Irjen Slamet Uliandi akan dilaksanakan ketika memang tim dokter mengeluarkan rekomendasi.

"Sampai dengan kondisi terduga pelanggar saudara SU berdasarkan dari nanti observasi tim kedokteran Polri ini bisa dinyatakan dapat dihadirkan ke sidang KKEP," papar Trunoyudo.