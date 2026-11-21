Geledah Rumah di Bogor, Polri Temukan Perbuatan Permulaan Makar Listyo Cs

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan rumah yang diduga dijadikan posko di Bogor, Jawa Barat, terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, penggeledahan tersebut menemukan benang merah terkait dugaan makar. Pasalnya, penyidik menemukan adanya perbuatan permulaan dalam perkara tersebut.

"Posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan, sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna," kata Susatyo, Sabtu (21/11/2026).

Bareskrim sebelumnya menyatakan terdapat tiga fokus dalam konstruksi perkara makar. Pertama, perbuatan persiapan. Kedua, pemufakatan mulai dari persiapan. Ketiga, permulaan perbuatan dugaan makar tersebut.

Susatyo mengungkapkan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan spanduk setelah melakukan penggeledahan di rumah di Bogor yang diduga dijadikan posko oleh Kombes IM.