Penampakan Posko Makar Listyo Cs di Bogor, Terkait Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman!

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan rumah di kawasan Bogor dan Tangerang, terkait kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, rumah tersebut digeledah terkait dengan Brigjen TK dan Kombes IM.

"Penggeledahan terkait tindak pidana Makar di 5 lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan 1 lokasi di Curug Tangerang," kata Susatyo, Jumat (20/11/2026).

Susatyo membenarkan bahwa dua sosok tersebut adalah Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin. "Ya," singkat Susatyo saat dikonfirmasi identitas TK dan IM.

Susatyo mengungkapkan, salah satu rumah yang berada di Bogor, Jawa Barat, diduga dijadikan posko oleh Kombes Iman terkait perkara dugaan makar. "Salah satu rumah di bogor terindikasi menjadi Posko bagi KBP (Kombes Pol) IM," ujar Susatyo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri sebelumnya telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko terkait aktivitas makar. Rumah di Cipete diduga milik dari Irjen Eko Hadi Santoso, yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko juga telah dipecat sebagai anggota Polri.

Bareskrim menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.