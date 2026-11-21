Bareskrim Ungkap Ada 4 Posko Diduga Terkait Makar Penyadapan Prabowo

JAKARTA – Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Kami telah melaksanakan penggeledahan selain di daerah Jakarta, Bogor, juga Tangerang yang kami menemukan berbagai aktivitas," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Sabtu (21/11/2026).

Dari sejumlah rumah yang digeledah, Susatyo mengatakan penyidik sejauh ini menemukan empat lokasi yang terindikasi digunakan sebagai posko aktivitas terkait dugaan makar. "Itu ada sekitar empat posko. Nanti lengkapnya akan kami sampaikan pada saat press conference nanti," ujar Susatyo.

Menurut Susatyo, dalam penggeledahan di sebuah rumah yang dijadikan posko di Bogor, penyidik menemukan indikasi adanya perbuatan permulaan dalam perkara dugaan makar.

"Posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan, sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna," ucap Susatyo.

Sebelumnya, Bareskrim menyampaikan terdapat tiga fokus dalam konstruksi perkara dugaan makar tersebut. Pertama, perbuatan persiapan. Kedua, pemufakatan yang dimulai dari tahap persiapan. Ketiga, permulaan pelaksanaan perbuatan yang diduga sebagai makar.