Breaking News! Polri Juga Tetapkan Warga Sipil Tersangka Penyadapan Prabowo, Ini Sosoknya

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri ternyata juga menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Listyo Sigit cs.

Demikian disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro. Ia awalnya menjelaskan bahwa dugaan makar terkait penyadapan Listyo Sigit cs.

"Kami menemukan dari saksi NE yang saat ini menjadi tersangka di Siber, kami menemukan sebuah capture foto bahwa tersangka II pada poin dua, mencetak baju gambar acab senjata bahasa Arab. Oke ya, ini tulisannya pada nomor dua: cetak baju gambar acab senjata bahasa Arab," kata Susatyo, Selasa (24/11/2026).

Kemudian, kata Susatyo, NE tersebut turut diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait dugaan makar.

"Itu sipil. Ya. Untuk NE itu sipil ditangani di Siber ya, tapi itu menjadi bagian daripada kami. Jadi rekan-rekan sekalian, tindak pidana makar ini dilakukan ada tindak pidana sadap ilegal kepada lingkar istana, berlanjut kemudian kepada perbuatan makar ya," ujar Susatyo.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.