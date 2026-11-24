Tragis! Ibu dan Anaknya Tewas Terseret Banjir Bandang di Pasuruan

PASURUAN – Ibu dan anak perempuannya berusia 6 tahun tewas terseret banjir bandang di Sungai Kedunglarangan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jasad korban Feli ditemukan mengapung di permukaan air setelah tim SAR gabungan bersama warga melakukan penyisiran.

Dalam rekaman video amatir milik warga, jasad Feli ditemukan tersangkut di aliran Sungai Kedunglarangan, tepatnya di wilayah Banjarkejen, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

Lokasi penemuan berjarak sekitar 710 meter dari titik awal korban dilaporkan hanyut. Usai dievakuasi dari aliran sungai, jenazah korban langsung dibawa menuju rumah duka untuk segera dimakamkan di kampung halamannya.

Perangkat Desa Ngembe, Efendi menjelaskan, tragedi tersebut bermula ketika ibu korban, Puri Rahayu Arinta, datang ke Sungai Kedunglarangan di Desa Ngembe bersama kedua anaknya, yakni Feli dan Sumik, untuk mencuci pakaian.

"Saat ketiganya tengah beraktivitas di tepi sungai, tiba-tiba datang banjir kiriman dari wilayah hulu yang membuat debit air meningkat drastis," katanya, Senin (23/11/2026).

Ketika berusaha menyelamatkan diri ke tepian, Puri dan Feli terpeleset hingga terseret derasnya arus sungai, sementara satu anaknya yang lain, Sumik, berhasil menyelamatkan diri.

Sebelumnya, jasad sang ibu, Puri Rahayu Arinta, telah lebih dulu ditemukan di kawasan Dam Bekacak, Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.