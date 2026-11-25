Usai Putusan Genosida, Malaysia Akan Pulangkan Ribuan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa Malaysia akan memulangkan lebih dari 6.800 pengungsi Rohingya ke Myanmar dalam rangkaian repatriasi baru. Pengumuman yang disampaikan pada Selasa (24/11/2026) ini muncul lima hari setelah Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Secara historis, Malaysia telah menyediakan tempat berlindung bagi mereka yang terusir dari Myanmar. Namun, Malaysia kini semakin merasa terbebani oleh banyaknya jumlah pengungsi, dengan alasan bahwa menampung mereka telah menjadi beban finansial sekaligus risiko keamanan.

Pada akhir September lalu, sekitar 1.500 migran dipulangkan ke Myanmar—negara yang tengah dilanda konflik—melalui skema yang tidak transparan, yang kemudian memicu kekhawatiran di kalangan kelompok hak asasi manusia.

Saat berbicara di hadapan parlemen Malaysia, Anwar mengatakan bahwa 1.500 warga negara Myanmar akan dipulangkan menggunakan tiga kapal Angkatan Laut pada tanggal 6 hingga 7 Desember. "Untuk bulan Desember, sebanyak 5.303 orang akan dipulangkan melalui jalur udara dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah Myanmar," ujarnya.

Berdasarkan data UNHCR per Agustus, terdapat 225.740 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di badan PBB tersebut di Malaysia; sekitar 90 persen di antaranya berasal dari Myanmar.

Pekan lalu, pengadilan tertinggi PBB memutuskan bahwa otoritas Myanmar wajib "mengizinkan serta memfasilitasi kepulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat" bagi para pengungsi, baik mereka yang mengungsi di dalam wilayah Myanmar maupun di luar negeri.

Bulan lalu, Malaysia menerima kunjungan mantan pemimpin junta Myanmar yang kini menjabat sebagai presiden, Min Aung Hlaing. Langkah ini menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia, yang menilai tindakan tersebut berisiko melegitimasi pemerintah Myanmar dan membahayakan keselamatan mereka yang dipulangkan.