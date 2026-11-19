Mahkamah Internasional Nyatakan Pasukan Myanmar Bunuh Ribuan Warga Sipil Rohingya

DEN HAAG - Pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya dalam tindakan keras yang brutal terhadap kelompok minoritas Muslim tersebut pada tahun 2017, ungkap Mahkamah Internasional (ICJ) pada Kamis (19/11/2026). Pernyataan itu disampaikan di tengah proses penentuan apakah tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai genosida.

Mahkamah tertinggi PBB tersebut menyatakan bahwa tentara Myanmar telah membunuh dan memerkosa warga Rohingya, melakukan kekerasan terhadap anak-anak, serta menghancurkan desa dan permukiman Rohingya.

"Mereka membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan tindakan kekerasan seksual secara luas serta kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, dan menyerang warga Rohingya yang sedang melarikan diri dalam jumlah besar menuju Bangladesh," ujar Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, sebagaimana dilansir AFP.

ICJ belum memutuskan apakah Myanmar telah melakukan kejahatan genosida; putusan penting ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar tiga jam untuk dibacakan.

Namun, Iwasawa menyatakan bahwa "satu-satunya kesimpulan yang masuk akal" adalah bahwa Myanmar berniat memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya—sebuah tolok ukur utama dalam menentukan terjadinya genosida.

"Mahkamah juga telah menetapkan bahwa perkiraan 10.000 warga Rohingya yang tewas akibat kekerasan selama operasi pembersihan (pada tahun 2017) didukung oleh bukti-bukti yang ada," kata Iwasawa.

‘Keadilan’

Bagi lebih dari satu juta orang Rohingya yang kini tinggal di kamp pengungsi terbesar di dunia, tepat di seberang perbatasan di Bangladesh, putusan bersejarah ini menawarkan secercah harapan akan adanya pertanggungjawaban.

“Saya menginginkan keadilan,” ujar seorang penyintas kekerasan seksual asal Rohingya yang kini berusia 23 tahun, saat berada di tempat penampungan sempit tempat ia tinggal bersama keluarganya.

“Harus ada hukuman berat bagi mereka yang memerkosa perempuan. Mahkamah Internasional (ICJ) harus secara khusus menyatakan sikap mengenai hal ini,” katanya, seraya meminta agar identitasnya tidak diungkap.