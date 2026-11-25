Brigjen Tedjo dan AKBP Guntur Banding Usai Dipecat Terkait Dugaan Makar

JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Brigjen Tedjo Kusumo dan AKBP Guntur Yayus Putra terkait kasus dugaan makar dan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Kemudian atas putusan tersebut, terduga pelanggar menyatakan banding," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip Rabu (25/11/2026).

Menurut Trunoyudo, pemecatan tersebut dijatuhkan karena keduanya terbukti melakukan pelanggaran etik saat bertugas di Densus 88 Antiteror Polri. "Hasil daripada sidang Komisi Kode Etik didapat wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar TK, terduga pelanggar saat bertugas di Satuan Densus 88 AT Polri," ujar Trunoyudo.

Ia menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan Tedjo berupa kegiatan surveillance atau pembuntutan terhadap sasaran yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan. Sementara pelanggaran yang dilakukan AKBP Guntur terjadi saat dirinya menjabat sebagai Kanit 2 Subdit Tindak Dit Tindak Densus 88. Kala itu, Guntur mendapat perintah dari TK untuk melakukan kegiatan pembuntutan.

"Telah melaksanakan perintah dari TK untuk melakukan kegiatan surveillance atau pembuntutan terhadap sasaran yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas terkait dengan ancaman teroris, bahkan diketahui merupakan pejabat pemerintahan," ucapnya.