Panitia Ad Hoc Pemilihan Wapres Undang Mahfud MD hingga Hamdan Zoelva

JAKARTA - Panitia Ad Hoc (PAH) MPR melanjutkan rapat membahas pengisian jabatan Wakil Presiden RI sisa masa jabatan 2024-2029, pada Rabu, 25 November 2026. Agenda rapatnya yakni mendengarkan masukan dari sejumlah ahli yang telah diundang PAH MPR.

"Panitia Ad Hoc akan mengundang ada delapan ahli tadi. Ahli hukum konstitusi dan ahli hukum administrasi negara untuk memberikan semacam panduan-panduan keilmuan bagi panitia ad hoc dalam menyusun rantus, rancangan keputusan dan rantap, rancangan ketetapan-ketetapan MPR," kata Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR Benny K. Harman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Setelah mendengarkan pendapat ahli, kata dia, agenda panitia Ad Hoc akan dilanjutkan dengan rancangan keputusan (rantus) dan rancangan ketetapan (rantap).

Ada delapan ahli yang diundang seperti Mahfud MD hingga Jimly Asshiddiqie. "Ini yang sudah konfirmasi tadi mungkin ya lima, lima orang," ucapnya.

Dikonfirmasi secara tepisah, anggota Tim Ad Hoc MPR RI, Herman Khaeron, menyebut ahli yang sudah konfirmasi hadir adalah Zainal Arifin Mochtar (Uceng), Hamdan Zoelva, hingga Jimly Asshiddiqie. Rapat akan dimulai pukul 10.00 WIB.

"Yang sudah menyatakan kesiapan tadi itu Mas Uceng ya, kemudian Prof. Hamdan Zoelva, kemudian Prof. Jimly Asshiddiqie besok. Dan ada dua ahli lagi yang tentu nanti besok kita akan mulai jam 10.00 pagi sampai selesai ya," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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