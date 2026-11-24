MPR Pastikan Tak Ada Debat Publik Amran dan Sugiono, Wapres Dipilih Lewat Voting

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memastikan tidak akan menggelar debat publik, bagi dua bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Sekretaris Tim Verifikasi Cawapres MPR RI, Ahmad Basarah, mengatakan mekanisme pengisian jabatan wapres melalui MPR berbeda dengan mekanisme pemilihan umum (pemilu).

“Mengenai debat publik, karena ini adalah rezim pemilihan, maka tidak ada debat publik, ya,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Basarah menjelaskan, seluruh anggota MPR nantinya akan menggunakan hak pilihnya dalam sidang paripurna untuk menentukan wakil presiden yang baru.

“Yang ada adalah seluruh anggota MPR akan menggunakan haknya memilih satu nama dari dua nama calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Sidang Paripurna MPR yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember yang akan datang,” ujarnya.