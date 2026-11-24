Verifikasi Syarat Cawapres, MPR Bakal Panggil Amran Sulaiman dan Sugiono

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sepakat untuk mengundang dua calon wakil presiden (cawapres) usulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono. Hal ini ditujukan untuk melakukan verifikasi syarat dan menandatangani komitmen tidak akan mundur dari proses pencalonan.

Kesepakatan itu diambil oleh Panitia Verifikasi Cawapres MPR RI untuk Sisa Masa Jabatan 2024-2029 saat menggelar rapat di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2026).

"Usulan atau wacana tentang perlukah menghadirkan dua bakal calon wakil presiden ke MPR ini, tentu semua pendapat sudah kami catat. Ada berbicara tentang taat asas, ada bicara tentang konvensi ketatanegaraan," ujar Sekretaris Tim Verifikasi Cawapres MPR RI Ahmad Basarah saat memimpin rapat.

Basarah menyarankan jalan tengah atas usulan tersebut lantaran potensi poin krusial akan ada terhadap dua kandidat cawapres. Apalagi, kata dia, pemilihan cawapres di tengah masa jabatan ini merupakan rezim pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Tidak ada ruang musyawarah mufakat di sana. Maknanya menurut saya, dua pasangan calon ini harus terus berproses sampai pemilihan. Tidak boleh ada yang mundur di tengah jalan," kata Basarah.