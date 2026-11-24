Gerindra Beberkan Alasan Sugiono Layak Jadi Wapres: Paham Betul Jalan Pikiran Prabowo

JAKARTA - Partai Gerindra mengungkap alasan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Sugiono, dinilai layak menjadi Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Salah satu alasannya, Sugiono dianggap sangat memahami cara berpikir, standar kerja, hingga arah kebijakan Prabowo.

Penilaian tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Partai Gerindra Sugiat Santoso menyusul keputusan Prabowo menyerahkan dua nama calon Wapres kepada MPR RI pada Senin, 23 November 2026. Selain Sugiono, nama lain yang diusulkan adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Sugiono sudah mendampingi Presiden Prabowo selama bertahun-tahun. Ia memahami secara mendetail cara berpikir, standar kerja, dan arah kebijakan Presiden," kata Sugiat, Selasa (24/11/2026).

Sugiat menilai, pengalaman Sugiono sebagai Sekjen Partai Gerindra menjadi salah satu modal penting untuk mendampingi Prabowo sebagai Wapres. Sebab, Sugiono berperan penting dalam memastikan roda organisasi partai berjalan efektif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Pengalaman ini menunjukkan kapasitas manajerial dan kepemimpinan administratif yang kuat sehingga sangat ideal mendampingi Presiden Prabowo," ujarnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut menyebut Sugiono memiliki kedekatan dan ikatan kepercayaan yang kuat dengan Prabowo. Hal itu membuat Sugiono dinilai tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi apabila dipercaya menjadi Wapres.

"Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden berfungsi memastikan program Presiden dieksekusi dengan presisi. Sugiono tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelaraskan ritme kerja karena ikatan kepercayaan dan komunikasi politik yang sudah terbangun sangat solid," katanya.