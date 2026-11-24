Dicalonkan Jadi Wapres, Sugiono dan Andi Amran Sulaiman Tak Perlu Mundur Dari Kabinet Merah Putih

Sugiono tetap dapat menjabat sebagai Menko PMK selama masa pencalonan wakil presiden berlangsung.

JAKARTA - Ketua Tim Verifikasi MPR terkait Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sisa Masa Jabatan 2024–2029, Habiburokhman, menegaskan bahwa dua kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak perlu mundur dari jabatannya di Kabinet Merah Putih selama proses pencalonan berlangsung.

Diketahui, dua kandidat cawapres usulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sugiono dan Andi Amran Sulaiman, merupakan menteri di Kabinet Merah Putih. Habiburokhman berkata, salah satu kandidat yang terpilih baru wajib mundur setelah resmi dilantik menjadi wakil presiden.

"Saat dilantik. Saat dilantik. Setelah terpilih baru (mundur)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Sementara itu, Anggota Tim Verifikasi MPR terkait Cawapres Sisa Masa Jabatan 2024–2029, Ahmad Basarah, menyampaikan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur mekanisme pengunduran diri kandidat cawapres dari unsur menteri.

Basarah mengatakan, kandidat terpilih wajib mundur dari Kabinet Merah Putih saat telah dilantik menjadi wapres. Pasalnya, kata dia, seorang wapres tidak diperbolehkan merangkap jabatan.

"Iya, ada keputusan MK terkait hal itu. Untuk pejabat setingkat menteri itu tidak harus mengundurkan diri. Tapi pada saat dia terpilih dan kemudian dilantik, dia wajib untuk mengundurkan diri. Karena tidak boleh ada rangkap jabatan," ujar Basarah.



(Rahman Asmardika)

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