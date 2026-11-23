Diusulkan Jadi Cawapres, Sugiono Belum Terlihat Pulang ke Kediamannya

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono menjadi salah satu nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres) kepada MPR RI. Namun, hingga Senin (23/11/2026) malam, Sugiono belum terlihat kembali ke kediamannya di Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan di Jalan Widya Chandra III sekitar pukul 20.19 WIB, suasana di sekitar kediaman Sugiono terpantau relatif sepi. Aktivitas kendaraan yang keluar masuk kawasan tersebut juga tidak terlihat ramai.

Kendaraan yang hendak memasuki kompleks terlebih dahulu diperiksa petugas untuk memastikan kepentingannya. Hingga waktu tersebut, belum terlihat rombongan kendaraan pejabat dengan pengawalan memasuki kawasan kediaman.

Sejumlah aparat berseragam dengan atribut Setmilpres tampak berjaga di pintu masuk kompleks. Mereka juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang hendak memasuki kawasan tersebut.

Awak media Okezone sempat mencoba masuk ke area kompleks untuk melakukan peliputan. Namun, petugas meminta awak media keluar karena belum ada arahan terkait undangan maupun izin peliputan.