Rekam Jejak Sugiono, Eks Prajurit Kopasus yang Diusulkan Jadi Wapres RI

JAKARTA - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menjadi salah satu nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI sebagai calon wakil Presiden (Cawapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka pada Senin, (23/11/2026). Kader Partai Gerindra ini memiliki rekam jejak yang cukup mentereng di perpolitikan Indonesia.

Sugiono adalah seorang Prajurit Kopassus yang menjalani Pendidikan calon perwira TNI (Semapa PK) di Akademi Militer Magelang. Pada tahun 2002, Sugiono lulus dan dilantik sebagai perwira TNI AD berpangkat Letnan Dua (Letda) korps Infanteri. Sugiono pensiun dini dari TNI dengan pangkat Letnan Satu.

Pria kelahiran Takengon, Aceh, 11 Februari 1979 ini kemudian terjun ke dunia politik bersama Partai Gerindra meraih kursi untuk mewakili partainya pada Pemilu Legislatif 2019. Saat itu, dia maju dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga).

Dia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR-RI (2019-2024) dan Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Kaderisasi dan Informasi Strategis, sebelum kemudian ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menlu RI menggantikan Retno Marsudi.

Pada 2026, Sugiono dipindahkan dari jabatan sebagai Menlu RI dan ditunjuk sebagai (Menko PMK).



(Rahman Asmardika)

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