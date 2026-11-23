Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR, Sudah Konsultasi dengan Partai Koalisi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada MPR RI. Prabowo mengatakan dirinya telah berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait dua nama yang diusulkan.

“Saya sudah konsultasi dengan partai koalisi pengusung yang ada di parlemen, saya sudah konsultasi dengan Dewan Pembina Partai Gerindra,” kata Prabowo usai menyerahkan dua nama usulan cawapres ke MPR di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Prabowo menjelaskan, UUD 1945 dan UU MD3 memberikan batasan waktu yang jelas terkait pengisian jabatan wakil presiden. Dia mengaku tidak memiliki banyak waktu untuk membahas hal tersebut.

Prabowo menegaskan, dua nama yang diserahkannya merupakan pilihannya. Dia menyerahkan proses pemilihan kepada MPR.

"Ini keputusan saya. Saya yakin mereka dua-duanya akan bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Sebagai informasi, MPR RI memutuskan kembali mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan, penetapan, dan pengesahan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula dijadwalkan pada 9 Desember kini diundur menjadi 11 Desember 2026.