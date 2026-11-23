Jelang Batas Akhir, Prabowo Datangi MPR untuk Usulkan Dua Nama Cawapres

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026). Kedatangan Prabowo tersebut berkaitan dengan rencana penyerahan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Berdasarkan pantauan di lokasi, mobil Maung berwarna putih yang ditumpangi Prabowo tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 16.45 WIB. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Selain itu, hadir sejumlah Wakil Ketua MPR RI, yakni Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih juga tampak hadir, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelumnya, MPR RI kembali mengubah jadwal pelaksanaan sidang paripurna pemilihan, penetapan, dan pengesahan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 kini diundur menjadi 11 Desember 2026.