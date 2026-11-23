Sidang DKPP, KPU Bantah Sengaja Ubah Aturan Demi Meloloskan Gibran

JAKARTA - Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat membantah lembaganya sengaja membuat salah satu pasal, untuk meloloskan persyaratan calon tertentu dalam Pilpres 2024. Ketentuan yang dimaksud yakni Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Hal itu disampaikan Yulianto dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (23/11/2026).

KPU menegaskan, saat tahapan Pemilu 2024 berlangsung, pihaknya tidak mengetahui siapa saja pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

"Faktanya dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden Pemilu 2024, para Teradu sama sekali tidak mengetahui siapa saja yang akan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan bahkan tidak mengetahui partai politik dan/atau gabungan partai politik mana saja yang akan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024," kata Yulianto di ruang sidang, Senin (23/11/2026).

Dia menegaskan, KPU baru mengetahui pasangan calon yang diusulkan partai politik ketika masa pendaftaran berlangsung pada 19-25 Oktober 2023. Oleh karena itu, KPU menilai dalil mengenai penyelundupan pasal tersebut tidak berdasar.

"Bagaimana mungkin para Teradu berpihak pada calon tertentu sementara para Teradu sama sekali tidak mengetahui siapa yang akan menjadi calon," jelasnya.