Prabowo Ungkap Pertimbangan Usulkan Dua Nama Cawapres: Prestasi hingga Kesetiaan kepada Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pertimbangan dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sisa masa jabatan 2024–2029.

Prabowo mengatakan, pertimbangan utama dalam menentukan dua nama tersebut meliputi prestasi, kesetiaan kepada negara, serta keyakinannya bahwa kedua sosok tersebut mampu menjalankan tugas dengan baik.

"Pertimbangannya adalah prestasi, kesetiaan kepada negara, dan keyakinan saya mereka akan bekerja. Banyak yang lain," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, sesuai ketentuan konstitusi, dirinya hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden. Terlebih, proses pengusulan tersebut harus dilakukan dalam waktu yang terbatas.

Ia juga mengaku telah berkonsultasi dengan sejumlah pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi sebelum menentukan dua nama tersebut.

"Saya sudah konsultasi dengan pimpinan partai koalisi dan sudah konsultasi juga ke Partai Gerindra. Saya yakin mereka akan bekerja," ungkapnya.

Prabowo berharap dua nama yang diusulkan tersebut dapat menjalankan amanah dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.