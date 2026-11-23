MPR Bakal Verifikasi Langsung Ijazah Andi Amran dan Sugiono ke Sekolah

JAKARTA - MPR RI berencana melakukan verifikasi ijazah SMA terhadap dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono. Verifikasi akan dilakukan secara langsung ke lembaga pendidikan masing-masing.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat pleno Tim Verifikasi Persyaratan Calon Wakil Presiden yang dipimpin Habiburokhman di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026) malam.

Habiburokhman mengatakan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan administrasi, tetapi juga melalui verifikasi faktual ke instansi terkait.

“Nah, ini teman-teman yang harus cek nih, teman-teman media, ya. Enggak kayak apa kalau KPU kan kalau enggak salah waktu cek ini dokumen dulu, hanya dokumen. Ini kita akan faktual, ya,” kata Habiburokhman dalam rapat.

Untuk pemeriksaan ijazah, Habiburokhman menyebut tim kemungkinan akan mendatangi lembaga pendidikan di Makassar dan Magelang.

“Oh, yang satuan pendidikan! Nah, ini dia nih. Ini kan ada dua ya satu, Pak Amran itu SMA-nya kan di Makassar mungkin ya, Pak Amran ya. Kalau Pak Sugi di Magelang. Nanti ada yang ke Makassar, ada yang ke Magelang ini,” ujarnya.

Selain ijazah, tim juga membahas pemeriksaan gelar pendidikan yang dicantumkan dalam dokumen calon. Habiburokhman menyatakan gelar tersebut turut diperiksa apabila menjadi bagian dari persyaratan.