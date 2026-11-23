Terima Usulan Dua Nama Cawapres, Tim Verifikasi MPR RI Langsung Gelar Rapat

JAKARTA - Tim Verifikasi MPR RI langsung menggelar rapat usai menerima dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Kedua nama tersebut diserahkan Presiden Prabowo kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

"Setelah nama ini masuk, maka tim verifikasi yang dibentuk oleh MPR akan segera melakukan pekerjaan dan sore ini juga melakukan rapat mempersiapkan verifikasi atas dua calon wakil presiden tersebut," kata Muzani usai serah terima usulan nama cawapres di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senin. Dua nama yang masuk dalam usulan tersebut yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono.

Muzani mengatakan bahwa setelah menerima surat dari Presiden, MPR akan melanjutkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kedua calon akan mengikuti tahapan verifikasi, termasuk pemeriksaan kesehatan yang mekanismenya akan dikoordinasikan oleh tim verifikasi.

MPR sebelumnya telah memutuskan Sidang Paripurna untuk pengisian jabatan Wakil Presiden digelar pada Jumat (11/12/2026). Jadwal tersebut berubah dari sebelumnya ditetapkan pada 9 Desember 2026.

Perubahan jadwal dilakukan setelah MPR mempertimbangkan ketentuan tenggat waktu pengajuan nama calon wakil presiden serta prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan aturan konstitusi.



(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.