MPR Gelar Sidang Paripurna Pengisian Jabatan Wapres 11 Desember, Ini Agendanya

JAKARTA - Anggota Panitia Ad Hoc (PAH) MPR RI, Herman Khaeron, menjelaskan alur pelaksanaan sidang paripurna terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI periode 2024–2029. Sidang tersebut dijadwalkan digelar pada 11 Desember 2026 mendatang.

Herman menyebut rapat paripurna akan dimulai sejak pagi hari. Agenda pertama diawali dengan pembukaan persidangan oleh pimpinan MPR RI.

Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan penetapan rancangan ketetapan (Rantap) dan rancangan keputusan (Rantus) yang telah disusun oleh Panitia Ad Hoc.

“Pagi-pagi akan ada pembukaan dan kemudian masuk kepada penetapan rantap-rantus termasuk rantap, pemilihan yang di dalamnya tentu ada mekanisme dan tata cara harus disetujui oleh paripurna,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Herman mengatakan, sidang paripurna akan dilanjutkan pada siang hari atau setelah ibadah salat Jumat. Pada sesi tersebut, agenda pemilihan wakil presiden akan dilaksanakan.

“Kemudian setelah salat Jumat nanti baru pelaksanaan pemilihan wakil presiden,” ujarnya.