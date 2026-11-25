Motif Listyo Sigit Sadap Presiden demi Jabatan Kapolri Dipertanyakan!

JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mempertanyakan motif dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo demi mempertahankan jabatannya.

Menurut Ray, sulit diterima secara logika apabila seseorang mempertaruhkan jabatan dan reputasi, bahkan harus berhadapan dengan ancaman hukuman pidana berat, hanya untuk mempertahankan posisi sebagai Kapolri.

Bahkan, dirinya syok ketika pertama kali mendengar kabar dugaan penyadapan tersebut. Dia tidak menyangka perilaku politik di Indonesia bisa sampai pada dugaan tindakan terhadap presiden yang melibatkan mantan Kapolri.

"Saya jujur ketika pertama kali mendengar berita itu, saya syok gitu. Saya kira hampir 30 menit, 40 menit kayak orang bingung saya," kata Ray dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Ada Kurir Boyolali di Kasus Sadap?' di iNews, Selasa (24/11/2026).

Dia semakin terkejut setelah mendengar dugaan motif penyadapan tersebut berkaitan dengan kepentingan Listyo Sigit untuk mempertahankan jabatan sebagai Kapolri.

"Dan yang lebih mengerikan lagi bagi saya adalah dilakukan oleh mantan Kapolri yang menyadap presiden, ya kan, yang aktif gitu ya, dan sekarang terungkap kebutuhannya untuk dirinya sendiri gitu. Itu yang membuat saya makin syok gitu," ujarnya.

Ray kemudian mempertanyakan apakah masuk akal seseorang melakukan tindakan berisiko besar hanya demi mempertahankan jabatan Kapolri. Terlebih, menurutnya, tindakan tersebut dapat berujung pada hukuman pidana berat.