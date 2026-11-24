Bareskrim Bongkar Aksi Licik Brigjen Tedjo Intai Calon Kapolri hingga Lingkaran Istana Terkait Makar

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap bahwa Brigjen Tedjo Kusumo memiliki peran melakukan pengintaian kepada sejumlah pejabat di kasus dugaan makar penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, Tedjo mengintai atau membuntuti calon Kapolri hingga pejabat lingkaran Istana Negara.

"Melakukan surveillance, pembuntutan, memonitor kegiatan baik kepada para calon-calon Kapolri maupun kepada pejabat negara lainnya, pejabat partai dan sebagainya," kata Trunoyudo, Selasa (24/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, berdasarkan analisa ahli, pengintaian pejabat negara itu masuk dalam kategori dugaan pidana makar.

"Sehingga menurut keterangan para ahli bahwa kegiatan membuntuti, mensurveillance, termasuk pada lingkar istana, itu adalah sebagian daripada tindak pidana makar," tegas Trunoyudo.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam tersangka dalam pidana makar di kasus penyadapan Presiden.