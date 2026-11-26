Listyo Sigit Menolak Hadir Sidang Etik, Kompolnas: Bukan Peristiwa Pertama!

JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak hadir dalam sidang etik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penolakan hadir dalam sidang kode etik ternyata bukanlah yang pertama kali terjadi.

“Apakah peristiwa ini pernah terjadi sebelumnya? Pernah terjadi dan di beberapa tempat, termasuk beberapa Polda. Jadi ini bukan peristiwa pertama,” kata Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, Kamis (26/11/2026).

Menurut Anam, ketidakhadiran terduga pelanggar dalam sidang etik merupakan kerugian bagi dirinya sendiri. Mengingat, ada hak yang hilang.

“Memang kehadiran menjadi satu kewajiban. Kalau kewajibannya tidak dilaksanakan, maka dia akan kehilangan beberapa hak,” ucap Anam.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, Listyo Sigit akan kehilangan hak pembelaan dan banding jika dua kali mangkir dari sidang etik.