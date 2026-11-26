Breaking News! Mantan Ajudan Jokowi Letjen Widi Prasetijono Divonis 5 Tahun Penjara dan Dipecat

JAKARTA — Mantan ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) Letjen TNI Widi Prasetijono, divonis lima tahun penjara dan dipecat dari dinas militer oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Mantan Pangdam IV/Diponegoro ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pelepasan dan penjualan lahan perkebunan Caruy, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Selain dipecat, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp21,05 miliar subsider dua tahun penjara.

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"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1, Letnan Jenderal TNI Widi Prasetijono, pidana pokok penjara selama lima tahun, dikurangi selama masa penahanan sementara, dan pidana denda sejumlah Rp200 juta, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 80 hari," kata Ketua Majelis Hakim Koneksitas, Marsdya TNI Siti Mulyaningsih, saat membacakan putusan

Vonis tersebut, jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan oditur dan jaksa penuntut umum koneksitas yang sebelumnya meminta Letjen Widi dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Meski hukuman penjaranya dipangkas separuh, majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD.