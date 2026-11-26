Listyo Sigit Kehilangan Hak Pembelaan dan Banding jika Tak Hadir Sidang Etik Pekan Depan!

Listyo Sigit Kehilangan Hak Pembelaan dan Banding jika Tak Hadir Sidang Etik Pekan Depan!

JAKARTA - Polri mengungkapkan konsekuensi yang akan dihadapi oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika tidak menghadiri dua kali sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, Listyo Sigit akan kehilangan hak pembelaan dan banding jika dua kali mangkir sidang etik.

"Konsekuensi hukum dari ketidakhadiran terduga pelanggar adalah hilangnya hak untuk melakukan pembelaan. Di samping itu juga hilangnya hak untuk melakukan banding atau upaya terhadap putusan di tingkat Komisi Kode Etik. Karena ada komisi banding ini," kata Isir, Kamis (26/11/2026).

Listyo Sigit menolak hadir sidang etik hari ini. Polri menjadwalkan ulang pada 30 November 2026. Hak banding dan pembelaan akan hilang jika Listyo menolak hadir keduanya.

Isir menekankan dalam sidang etik, ketidakhadiran dari terduga pelanggar tidak akan menghalangi proses mekanisme sidang. Menurutnya, komisi tetap akan mengambil keputusan tanpa kehadiran Listyo Sigit.

"Jadi ketidakhadiran dari terduga pelanggar membawa konsekuensi hukum bagi terduga pelanggar dari sisi persidangan atau proses pemeriksaan kode etik ini," ucap Isir.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam tersangka dalam pidana makar di kasus penyadapan Presiden.