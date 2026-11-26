Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit, Ini Susunan Anggotanya

JAKARTA - Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (26/11/2026).

Sidang yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo. Hendro merupakan teman seangkatan Listyo Sigit di Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi sekaligus anggota dalam sidang etik tersebut.

"Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota," ujar Trunoyudo.

Selain Hendro, terdapat empat pejabat Polri lainnya yang ditunjuk sebagai anggota komisi. Mereka yakni Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, serta Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto sebagai anggota.

Kemudian, Kabaintelkam Polri Komjen Dedi Kusuma Bakti dan Sekjen KP2MI Komjen Dwiyono juga bertindak sebagai anggota sidang KKEP.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam pengembangan kasus tersebut, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden.