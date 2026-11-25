Terbukti Buntuti Pejabat, Eks Kasatgas Densus 88 Kombes Chairul Anam Dipecat!

JAKARTA - Mantan Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Jawa Tengah (Jateng), Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Kombes Chairul Anam, resmi dipecat atau dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut tertuang dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus dugaan makar berupa penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (25/11/2026).

Sidang KKEP tersebut dipimpin Brigjen Joas Feriko Panjaitan, dengan Wakil Ketua Komisi Kombes Budi Yudantara dan Anggota Komisi Kombes Restawati Tampubolon.

Dalam sidang tersebut, Chairul terbukti melakukan pemufakatan dan pembuntutan terhadap sasaran yang tidak berkaitan dengan tugas pekerjaannya.

"Atau hubungannya dengan ancaman terorisme bahkan diketahui merupakan pejabat pemerintahan," ujar Trunoyudo.