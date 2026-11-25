Polri Temukan 6 Akun Medsos Milik Kombes Iman yang Diduga Serang Pemerintah

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengklaim menemukan enam akun media sosial (medsos), yang diduga digunakan untuk melakukan serangan siber terhadap pemerintah. Enam akun tersebut disebut berkaitan dengan tersangka kasus dugaan makar, Kombes Iman Imanuddin.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengatakan temuan itu diperoleh setelah penyidik memeriksa barang bukti elektronik yang berkaitan dengan Iman.

Susatyo menjelaskan, temuan tersebut berawal dari penggeledahan posko milik Iman di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan sejumlah sisa kabel, tetapi tidak menemukan perangkat elektronik seperti komputer dan CPU.

Penyidik kemudian menelusuri keberadaan barang-barang yang sebelumnya berada di posko tersebut. Dari hasil penelusuran, diketahui barang-barang itu dititipkan kepada rekan tersangka Iman.

"Kami langsung melaksanakan pengejaran, mencari keterangan penyelidikan, ternyata barang-barang yang awalnya berada di Posko Cibinong itu telah dititipkan kepada rekan tersangka II (Iman)," kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (25/11/2026).

Petugas selanjutnya menggeledah sebuah gudang di Curug, Tangerang, Banten. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan tujuh unit laptop, 12 telepon seluler (ponsel), enam CPU, dan dua server.