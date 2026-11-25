Buron Kejagung Rizal Chalid Diduga Cukur Kumis dan Ganti Nama Abdul Kareem, Ini Penampakannya!

JAKARTA –Buronan Kejaksaan Agung (Kejagung), Mohammad Riza Chalid (MRC). Riza Chalid disebut mencukur habis kumisnya hingga tampil klimis serta diduga menggunakan identitas paspor luar negeri bernama Abdul Kareem untuk mengelabui petugas.

Informasi tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Rabu (25/11/2026).

"Riza Chalid saat ini mengubah penampilan, terutama khususnya kumisnya dicukur rapi jadi klimis. Sekarang ini posisinya terakhir seperti itu, klimis, tidak berkumis, tidak berjambang, kemudian pakai masker dan pakai topi biasa," ujar Boyamin Saiman.

Menurut Boyamin, tim MAKI telah menyusun ilustrasi rekayasa foto Riza Chalid tanpa kumis, mengenakan masker, serta bertopi untuk memudahkan publik maupun aparat melakukan pemantauan. Ia memastikan perubahan tersebut murni pada gaya rambut wajah dan aksesori, bukan melalui operasi plastik.

Selain perubahan fisik, MAKI juga mengendus adanya penggunaan paspor negara asing oleh Riza Chalid.Buronan kelas kakap tersebut diduga berganti nama menjadi Abdul Kareem menggunakan dua huruf "E".

"Kalau yang bersangkutan masuk atau keluar RI dengan nama Abdul Kareem, E-nya dua, maka harus dicurigai itu adalah Riza Chalid. Dugaan paspornya dari negara SNK di Karibia atau negara CP di Eropa,dekat Yunani," tegas Boyamin.

Ia pun mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk dan keluar Indonesia. Apabila petugas menemukan pelintas dengan ciri fisik klimis, bertopi, serta memegang paspor negara SNK atau CP atas nama Abdul Kareem, imigrasi diminta segera melakukan pengamanan dan berkoordinasi dengan Kejagung.

Namun tidak hanya soal persembunyian, Boyamin turut membongkar dugaan bahwa Riza Chalid masih aktif menjalankan gurita bisnisnya di Tanah Air meski berstatus buron.