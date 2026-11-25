Heboh Isu Buronan Riza Chalid Mondar-mandir di Indonesia, Kejagung: Kami Belum Dapat Informasi

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons isu yang menyebut buronan kasus dugaan korupsi, Mohammad Riza Chalid (MRC), kerap keluar-masuk atau beraktivitas di wilayah Indonesia tanpa terdeteksi. Padahal, statusnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) internasional atau Red Notice.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan, pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan maupun informasi resmi dari instansi terkait mengenai keberadaan MRC di Tanah Air.

"Kami belum menerima informasi dari instansi terkait bahwa yang bersangkutan melakukan aktivitas di Indonesia ya," ujar Anang, Selasa (24/11/2026).

Anang pun memastikan Korps Adhyaksa berkomitmen penuh untuk memburu dan menuntaskan perkara yang menjerat pengusaha minyak tersebut. Koordinasi dengan kepolisian internasional terus dilakukan guna melacak keberadaan MRC.

"Tapi yang jelas kita sudah meminta bantuan Interpol melalui NCB (National Central Bureau) dan kita komit untuk penanganan perkara MRC ini ke depan," katanya.