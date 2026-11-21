Riza Chalid Akan Disidang In Absentia, Kejagung: Kita Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Mati!

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi menuntut hukuman mati terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid yang menjadi korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Tuntutan itu akan disampaikan lewat sidang secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menyampaikan langkah hukum maksimal ini tengah dikaji secara serius tim JPU.

Alasannya, skandal korupsi tata kelola bahan bakar minyak (BBM) yang diduga melibatkan Riza Chalid telah menimbulkan dampak yang sangat besar.

"Sesuai arahan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, pertimbangan tuntutan berat ini bukan tanpa alasan yang kuat. Skandal korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang fantastis, menembus angka ratusan triliun rupiah," ujar Kuntadi, Sabtu (21/11/2026).

"Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun," lanjutnya.

Kejagung menyebut praktik korupsi ini melibatkan jaringan mafia yang begitu besar dan kuat, sehingga membutuhkan penanganan luar biasa untuk membongkarnya hingga ke akar.

"Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu BBM," tegasnya.