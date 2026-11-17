Tak Penuhi Panggilan, Pemeriksaan Wali Kota Bekasi di Kejagung Diundur Pekan Depan

JAKARTA – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto belum memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024. Tri sejatinya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa (17/11/2026). Namun, ia meminta jadwal pemeriksaannya diundur pekan depan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan ketidakhadiran Tri. Menurutnya, permintaan penjadwalan ulang tersebut disampaikan melalui surat kepada penyidik.

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir dan ada surat minta direschedul pemanggailan minggu depan,” kata Anang.

Meski demikian, Anang tidak menjelaskan alasan Tri batal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi kali ini. Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di enam lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.

Anang mengatakan, penggeledahan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk mengumpulkan alat bukti terkait perkara tersebut.