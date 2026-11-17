KPK Panggil 10 Saksi Kasus ATR/BPN, Ada Kepala Kantah hingga Kanwil

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 10 saksi terkait kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Selasa (17/11/2026).

"Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Polresta Bandung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Di lokasi tersebut, saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan yakni Gunung Jayalaksana selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat periode 2024-2026, Evelin Lili selaku Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahyangan, Dindin Saripudin selaku Kakantah Kabupaten Bandung Barat 2026, Zamilul Muttaqien selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kabupaten Bandung Barat, Cilvia A. Ptnh selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Nana Ristana selaku karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahyangan.

Sementara itu, pemeriksaan lainnya dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Mereka yang dipanggil yakni Humaidi selaku Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi, Wartomo selaku Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Junita Sari Ujung selaku notaris, dan Linda Anggraeningsih selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex.

Belum diketahui materi yang akan didalami penyidik dari keterangan 10 saksi tersebut. KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Dalam proses penyidikan, KPK juga mendeteksi adanya dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait layanan pertanahan hingga mutasi dan promosi jabatan.

Adapun delapan tersangka tersebut yakni:

1. Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;

2. Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1;

3. Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon;

4. Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta;

5. Fahd El Fouz (FEZ), pihak swasta;

6. Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta;

7. Erwin (ERW), pihak swasta;

8. Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta.

(Arief Setyadi )

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