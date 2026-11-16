KPK Panggil Inspektur Daerah Klaten Terkait Kasus Bupati Hamenang

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Inspektur Daerah Kabupaten Klaten, Agus Suprapto, pada Senin (16/11/2026). Agus akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Surakarta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Selain Agus, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi lainnya. Mereka yakni Rizqan Iryawan selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Klaten, Heni Rahmawati selaku karyawan PT Madani, serta Abdul Hafiedz selaku Direktur CV Madani Callista Saibuyun.

Dua saksi lainnya adalah Dwi Karsito selaku Direktur CV Epic Management dan Mayrizal Tarigan selaku Inspektur Pembantu Bidang Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Belum diketahui materi yang akan digali penyidik dari keterangan keenam saksi tersebut.

Diketahui, dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Hamenang dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan setelah mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2026.

Dua tersangka lainnya adalah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (ALU) selaku Kepala BPK Jawa Tengah dan Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative (MWC).

(Arief Setyadi )

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