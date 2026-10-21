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PDIP Pecat Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten yang Terseret Kasus KPK

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |12:38 WIB
PDIP Pecat Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten yang Terseret Kasus KPK
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun (foto: Okezone)
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JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memastikan telah memecat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dari keanggotaan partai setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, mengatakan pihaknya telah memproses pemecatan Hamenang sejak awal pekan ini.

"Bukan akan, kita sudah proses kemarin, hari Senin kemarin untuk dipecat. Untuk urusan korupsi, pasti kita pecat. Itu perintah ketua umum begitu, karena kita sudah ingatkan terus," kata Komarudin di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).

Komarudin menegaskan, partainya tidak menoleransi kader yang terlibat tindak pidana korupsi. Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dia mengatakan, DPP PDIP telah berulang kali memberikan peringatan kepada para pejabat publik dari partainya, termasuk Hamenang, sebelum yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Termasuk (Bupati) Klaten itu juga berapa bulan lalu kan dipanggil, kita sudah ingatkan ini ada teropong-teropong menuju ke sana sini, hati-hati," ujar Komarudin.

Dengan terbitnya surat keputusan DPP tersebut, Komarudin memastikan Hamenang tidak lagi berstatus sebagai kader PDIP.

"Jadi namanya korupsi pasti kita pecat," tegas Komarudin.

 

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