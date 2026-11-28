RAB HUT Klaten Pemecah Rekor Muri Disusun Swasta, KPK: Anomali

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyelewengan dalam gelaran hari ulang tahun (HUT) ke-222 Kabupaten Klaten pada Agustus 2026. Acara tersebut menyajikan 9.222 porsi sop ayam yang berhasil meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Menurut KPK, Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) yang menjabat sebagai Bupati Klaten saat itu meminta anggaran gelaran tersebut kepada setiap kecamatan di sana. Uang yang terkumpul kemudian menjadi modal pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk acara yang dimaksud.

Namun, penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) tidak dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Klaten maupun pihak kecamatan, melainkan oleh pihak swasta.

"Tentunya ini anomali dalam proses PBJ karena harusnya yang menyusun RAB itu adalah pihak penyelenggaranya, dalam hal ini bisa Pemerintah Kabupaten Klaten ataupun pihak kecamatan, ya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kepada wartawan yang dikutip Sabtu (28/11/2026).

Adapun pihak swasta yang dimaksud ialah Muhammad Amin Wahyu Utomo (AMN) dari PT Madani Winasis Creative (MWC) yang kini berstatus tersangka.