KPK Siap Hadapi Gugatan Fahd Arafiq di Praperadilan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi gugatan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq. Diketahui, Fahd menggugat KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, pihaknya menghormati langkah hukum yang diambil Fahd. Menurutnya, hal itu dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

"Terkait hal tersebut, KPK siap menghadapi proses praperadilan dan menyampaikan argumentasi hukum serta bukti-bukti yang relevan di hadapan hakim," kata Budi, Kamis (26/11/2026).

Budi meyakini, penetapan tersangka Fahd dilakukan secara sah pada tahap penyidikan dengan berdasarkan kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik. Baca Juga: Datangi Polda Metro, Ranny Fadh A Rafiq Bukan Sebagai Anggota DPR

Alat bukti yang diperoleh pun melalui proses pengumpulan, pendalaman, dan analisis sehingga memenuhi dasar hukum bagi penetapan status tersangka.