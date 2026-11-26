Fahd Arafiq Ajukan Praperadilan Gugat Status Tersangka Korupsi ATR/BPN

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Ia mempermasalahkan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya upaya paksa penetapan tersangka," tulis laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel yang dilihat pada Kamis (26/11/2026).

Praperadilan ini didaftarkan pada 25 November 2026 dan teregister dengan nomor perkara 213/Pid.Pro/2026/PNJkt.Sel, dengan pemohon Fahd El Fouz serta termohon KPK.

Sidang perdana praperadilan ini dijadwalkan pada Jumat 4 Desember 2026 pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang 02. Diketahui, KPK tengah membantarkan penahanan Fahd Arafiq. Pembantaran tersebut dilakukan dengan alasan kondisi kesehatan yang bersangkutan menurun.

Pembantaran ini dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Pembantaran dilakukan sejak pekan lalu. "Benar, terhadap tersangka Sdr. FEZ dilakukan pembantaran penahanan untuk kepentingan perawatan kesehatan di RS Polri Kramat Jati sejak Rabu (18/11) pekan lalu," kata Budi.