KPK Bantarkan Penahanan Fahd Arafiq ke RS Polri Kramat Jati

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Fahd Arafiq. Pembantaran dilakukan karena kondisi kesehatan Fahd menurun.

"Benar, terhadap tersangka Sdr. FEZ dilakukan pembantaran penahanan untuk kepentingan perawatan kesehatan di RS Polri Kramat Jati sejak Rabu (18/11) pekan lalu," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (24/11/2026).

Sebelum pembantaran dilakukan, Fahd lebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di sana. Hasilnya, dokter merekomendasikan perawatan lebih lanjut.

"Perawatan kesehatan ini adalah salah satu bentuk pemenuhan hak dasar tersangka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama menjalani proses hukum," ujarnya.

KPK akan tetap melakukan pengawalan dan pemantauan terhadap perkembangan kondisi kesehatan Fahd.

(Arief Setyadi )

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