KPK Kroscek Alasan Sakit Tersangka Korupsi Bea Cukai Dedi Congor

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah dua kali menjadwalkan pemanggilan terhadap ASN Bea Cukai, Ahmad Dedi (AD) alias Dedi Congor, tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Namun, Dedi berhalangan hadir dengan menyertakan alasan kondisi kesehatan yang tengah menurun.

"Panggilan yang pertama memang yang bersangkutan kemudian membuat surat permintaan penundaan untuk pemanggilan sebagai tersangka karena dengan alasan sakit," kata Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dikutip Selasa (17/11/2026).

Namun, KPK tidak menerima begitu saja alasan tersebut sehingga diperlukan pengecekan. Sebab, belum ada bukti konkret bahwa Dedi benar-benar dalam kondisi sakit.

"Tetapi sampai saat ini bahwa tim penyidik belum pernah melihat tersangka AD dalam kondisi sakit atau ada keterangan baik dari pihak keluarga, karena kita sudah berkoordinasi dengan tim PH yang dilaporkan kepada kami, tapi belum bisa memastikan bahwa yang bersangkutan dalam betul-betul kondisi sakit," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan Dedi Congor sebagai tersangka baru terkait pengembangan dugaan korupsi di Ditjen Bea Cukai. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penetapan tersangka dilakukan sejak September 2026.