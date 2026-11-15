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Kejagung Didukung Pulihkan Aset Negara Terkait Dugaan Korupsi Dadan Cs

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |22:43 WIB
Kejagung Didukung Pulihkan Aset Negara Terkait Dugaan Korupsi Dadan Cs
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Pengembangan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dugaan korupsi yang menjerat eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Cs dalam tata kelola program makan bergizi gratis mendapat dukungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap dugaan penyimpangan sekaligus memastikan keuangan negara dapat diselamatkan.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum, Suparji Ahmad, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi baru menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Proses hukum harus diarahkan tidak hanya untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.

Ia menekankan pentingnya kecermatan penyidik dalam mengurai pertanggungjawaban pidana setiap pihak yang diduga terlibat. Hal tersebut mencakup penelusuran pelanggaran prosedur hingga pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Penyidikan harus mampu menelusuri aliran dana dan pihak yang memperoleh keuntungan. Apabila ditemukan indikasi pencucian uang, pengembangan perkara harus diarahkan pada penelusuran aset (asset recovery) berdasarkan pembuktian yang memadai," ujar Suparji dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/11/2026).

Ia berpandangan, penelusuran aliran dana dan aset hasil tindak pidana perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kasus tersebut. Sehingga upaya penegakan hukum dapat memberikan hasil nyata melalui pengembalian aset negara berdasarkan bukti yang kuat.

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Topik Artikel :
korupsi Kejagung Kasus Korupsi
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