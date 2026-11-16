Terungkap di Sidang, Rp60 Miliar yang Diduga Mengalir ke Don Ritto untuk Borong Saham

JAKARTA - Perusahaan milik Don Ritto, PT Kresna Pusaka Energi (KPE), disebut menerima Rp60 miliar dari berbagai skema pinjaman dan penyetoran modal. Uang tersebut belakangan digunakan untuk membeli saham PT Tribhakti Inspektama.

Hal itu diungkapkan Direktur PT Budi Agung Sentosa (BAS), Heri Janto, saat dihadirkan menjadi saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama eks Jampidsus, Febrie Adriansyah. Heri sebelumnya mengungkap PT KPE menerima Rp60 miliar dari berbagai skema perusahaan di bawah naungan PT BAS.

"Saat itu, dari PT Kresna Pusaka Energi ini dananya untuk mengakuisisi dari PT Tribhakti Inspektama," ujar Heri Janto dalam kesaksiannya, Senin (16/11/2026).

Jaksa lantas mengungkap bagaimana Heri mengetahui PT KPE telah mengakuisisi PT Tribhakti Inspektama. Menurut Heri, saat itu Don Ritto memberi tahu langsung kepadanya.

"Gimana ceritanya, tersampaikan kepada saudara enggak? Kapan kemudian membeli atau mengakuisisi atau apa lah artinya, kepada saudara? Laporan dari Pak Don Rito sehingga sudah kita beli sahamnya, atau kita akuisisi, atau apa lah istilahnya ini?" tanya jaksa.