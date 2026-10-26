Perkara Don Ritto dan Nurman Herin Juga Berlanjut ke Pembuktian

Sidang Perkara Don Ritto dan Nurman Herin (foto: Okezone)

JAKARTA - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memerintahkan perkara terdakwa Don Ritto dan Nurman Herin dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Keduanya didakwa bersama mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 79 dan 80/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa-terdakwa tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim, Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno saat membacakan putusan sela, Senin (26/10/2026).

Hakim juga belum memutuskan perlawanan yang diajukan kedua terdakwa dan kuasa hukum mereka. Perlawanan tersebut akan diputus bersama putusan akhir.

“Menyatakan perlawanan dari terdakwa/advokat terdakwa Don Ritto dan Nurman Herin akan diputus bersama putusan akhir,” ujarnya.