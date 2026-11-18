KPK Periksa 18 Kadis dan Camat, Telusuri Jejak Dugaan Korupsi Bupati Klaten

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 18 saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo, pada Selasa (17/11/2026). Jumlah tersebut terdiri dari satu camat, satu kepala Satpol PP, dan belasan kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik lembaga antirasuah menelusuri proyek-proyek yang dikerjakan di lingkungan dinas, satuan kerja, dan kecamatan. Para saksi juga dimintai keterangan terkait dugaan penerimaan uang oleh Bupati Hamenang.

"Selain itu juga penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati, baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati dari hasil tambang, khususnya galian c," kata Budi, Selasa (17/11/2026).

Adapun para saksi yang diperiksa, yakni Suryanto selaku Kadis Lingkungan Hidup (LH), Muh. Anwar Shodiq selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Agus Setyawan Prasetyoko selaku Kadis Pendidikan, Much. Nasir selaku Kadis Pertanian, Anggit Budiarto selaku Kadis Kesehatan, serta Titin Windiyarsih selaku Kadis Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga dan Pariwisata.

Kemudian, Supriyono selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Puspo Enggar Hastuti selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB), Anang Widjatmoko selaku Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Luciana Rina Damayanti selaku Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pramana Agus Wijanarka selaku Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Aris Pramana selaku Kadis Komunikasi dan Informatika.