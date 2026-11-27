Ketua KPK Ungkap Hal yang Ditakuti Koruptor: CCTV, Jurnalis dan Konten Kreator

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membeberkan hal-hal yang ditakuti pelaku tindak pidana korupsi alias koruptor. Terdapat tiga hal yang dia ungkap dalam ajang Anti Corruption Film Festival (ACFFEST) dan Pariwara Antikorupsi 2026.

"Nah, koruptor itu takutnya sama tiga saja, ya, kamera CCTV, kemudian kameranya wartawan, dan kameranya konten kreator," kata Setyo di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Ia menjelaskan, tindak pidana korupsi kerap dilakukan di ruang gelap sehingga para pelaku sebisa mungkin menghindari rekaman kamera CCTV.

"Tidak ada orang melakukan tindak pidana korupsi di tempat terbuka. Nah, di tempat tertutup pun itu dia menghindar dari CCTV. Kalau bisa jangan sampai tertangkap sama CCTV," jelasnya.

Selanjutnya, kamera wartawan juga menjadi hal yang dihindari para pelaku korupsi. Sebab, koruptor khawatir tindakannya akan diungkap ke publik.