Jaksa Ungkap Dugaan Gratifikasi Eks Sekjen MPR: Terima Uang, Rubicon-Harley hingga Renovasi Rumah

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono, menerima gratifikasi dengan nilai mencapai Rp30,9 miliar. Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkap berbagai bentuk gratifikasi yang diduga diterima Ma'ruf, mulai dari uang tunai, kendaraan mewah, hingga fasilitas renovasi rumah.

Jaksa menyebut penerimaan tersebut terjadi dalam kurun waktu 2016-2023, saat Ma'ruf menjabat sebagai Sekjen MPR. Gratifikasi itu diduga diterima secara langsung maupun melalui sejumlah orang kepercayaannya, termasuk Zakaria alias Jaka.

"Bahwa perbuatan terdakwa Ma'ruf Cahyono selaku penyelenggara negara yang telah menerima uang, barang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan total uang seluruhnya sejumlah Rp30.912.174.403 atau sekitarnya itu," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2026).

Salah satu bentuk penerimaan yang diuraikan jaksa berkaitan dengan aktivitas trading. Nilai dana yang teridentifikasi dari sejumlah rekening trading tersebut setidak-tidaknya mencapai Rp13,03 miliar.

Dana itu antara lain berkaitan dengan rekening di Starpeak, Soegee, Mega Menara Mas, Millenium, Java Global, Valbury Asia Futures, serta Valbury Ecapital International. Selain itu, jaksa juga menguraikan sejumlah penerimaan uang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan pekerjaan atau proyek dengan lingkungan MPR. Sebagian uang tersebut diduga disalurkan melalui Zakaria alias Jaka dan perantara lainnya sebelum sampai kepada Ma'ruf.

Jaksa juga mengungkap pemberian fasilitas renovasi rumah pribadi Ma'ruf di Jalan Madrasah Nomor 112, Gandul, Depok, Jawa Barat. Renovasi yang dikerjakan oleh Direktur Utama PT Arsy Jaya Abadi, Rahmat Arif, itu disebut menggunakan dana dari Rahmat, bukan uang Ma'ruf sendiri. Nilai fasilitas renovasi rumah tersebut mencapai Rp775.436.853.

"Pada sekitar tahun 2020 sampai dengan 2021 bertempat di Jalan Madrasah Nomor 112 Gandul, Depok terdakwa Ma'ruf Cahyono telah menerima fasilitas dalam bentuk renovasi rumah pribadi milik terdakwa yang ada di Jalan Madrasah Nomor 112 Gandul, Depok yang dikerjakan oleh Rahmat Arif selaku Direktur Utama PT Arsy Jaya Abadi yang bersumber dana untuk renovasi bukan berasal dari terdakwa sendiri melainkan uang dari Rahmat Arif dengan biaya renovasi adalah sejumlah Rp775.436.853," tutur jaksa.